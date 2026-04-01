Voinémont

Bar à vin ambulant Le vin en Poupe

Terrain de jeux Voinémont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le Vin En Poupe sera présent au terrain de jeux de Voinémont de 18h à 22h.

Vins locaux, bières artisanales, boissons sans alcool, planches apéritives de nos producteurs.Tout public

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Terrain de jeux Voinémont 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 96 29 71 levinenpoupe54@gmail.com

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English :

Le Vin En Poupe will be at the Voinémont playground from 6pm to 10pm.

Local wines, craft beers, non-alcoholic drinks, aperitif boards from our producers.

L’événement Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS