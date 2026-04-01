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Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont

Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont

Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Terrain de jeux

Ville : 54134 Voinémont

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Voinémont

Bar à vin ambulant Le vin en Poupe

Terrain de jeux Voinémont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Le Vin En Poupe sera présent au terrain de jeux de Voinémont de 18h à 22h.
Vins locaux, bières artisanales, boissons sans alcool, planches apéritives de nos producteurs.Tout public
  .

Terrain de jeux Voinémont 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 96 29 71  levinenpoupe54@gmail.com

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English :

Le Vin En Poupe will be at the Voinémont playground from 6pm to 10pm.
Local wines, craft beers, non-alcoholic drinks, aperitif boards from our producers.

L’événement Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

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