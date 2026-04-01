Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont
Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont vendredi 24 avril 2026.
Voinémont
Bar à vin ambulant Le vin en Poupe
Terrain de jeux Voinémont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le Vin En Poupe sera présent au terrain de jeux de Voinémont de 18h à 22h.
Vins locaux, bières artisanales, boissons sans alcool, planches apéritives de nos producteurs.Tout public
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Terrain de jeux Voinémont 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 96 29 71 levinenpoupe54@gmail.com
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English :
Le Vin En Poupe will be at the Voinémont playground from 6pm to 10pm.
Local wines, craft beers, non-alcoholic drinks, aperitif boards from our producers.
L’événement Bar à vin ambulant Le vin en Poupe Voinémont a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS