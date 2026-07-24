Bar à Vin et Champagne à Barbonne-Fayel Les Bistrocanteurs Barbonne-Fayel

Informations pratiques

Barbonne-Fayel

Bar à Vin et Champagne à Barbonne-Fayel

Les Bistrocanteurs 59 Rue de Lancourt Barbonne-Fayel Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 12:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Tout au long du mois d’août 2026, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, dès 12h00, le Jardin des Épicuriens des Bistrocanteurs à Barbonne-Fayel vous accueille.Tout public

Tout au long du mois d’août 2026, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, dès 12h00, le Jardin des Épicuriens des Bistrocanteurs à Barbonne-Fayel vous accueille pour un moment placé sous le signe de la gastronomie et de la convivialité.

Dans un cadre champêtre et intimiste, venez déguster une sélection de vins, champagnes et planches gourmandes, tout en profitant d’une atmosphère chaleureuse où le plaisir de partager est à l’honneur.

L’établissement est ouvert de 12h00 à 22h00, selon les conditions météorologiques. L’accueil se fait exclusivement sur réservation et le nombre de places est volontairement limité afin de préserver le confort, la tranquillité et l’esprit du lieu.

Une parenthèse gourmande idéale pour savourer les belles journées d’été entre amis, en famille ou en amoureux. .

Les Bistrocanteurs 59 Rue de Lancourt Barbonne-Fayel 51120 Marne Grand Est +33 6 19 51 11 23

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English : Bar à Vin et Champagne à Barbonne-Fayel

Throughout August 2026, on Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays, starting at 12:00 p.m., the Jardin des Épicuriens at the Bistrocanteurs in Barbonne-Fayel welcomes you.

L’événement Bar à Vin et Champagne à Barbonne-Fayel Barbonne-Fayel a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région