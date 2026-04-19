La Chapelle-de-Bragny

Bar asso et Broc en Tout!

Hauterive le haut La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-01

A partir du 1er mai, ouverture du Bar associatif tous les vendredis à partir de 17h.

Et sur place des jeux de cartes, des livres, un espace créatif et la Broc en tout!

Vous cherchez de la vaisselle, du tissu, un bout de bois, une plante, un meuble?

Vous avez besoin de conseils en bricolage? prenez des gants.

En jardinage? venez en bottes.

En parentalité? on peut en parler.

Vous avez envie de partager vos connaissances dans un domaines? Bienvenu!

Vous souhaitez participer à la construction d’objets pour la Nuit des Tournesols du 31 juillet? Nous avons des blouses, de la peinture et plein d’idées.

Petite restauration sur place.

Le Tintam’Art bar est plus qu’un lieu de consommation, c’est un lieu de vie culturel animé par des artistes et des bénévoles dans un cadre idyllique. .

Hauterive le haut La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr

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English :

L’événement Bar asso et Broc en Tout! La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne