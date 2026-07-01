Bar associatif estival Saint-Cyr-Montmalin
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Cyr-Montmalin
Informations pratiques
Saint-Cyr-Montmalin
Bar associatif estival
Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin Jura
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-08-28 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Réouverture du bar associatif, en plein air
Adhésion à l’association pour soutenir la vie associative de notre village 5€ annuelle et 1€ ponctuelle
Venez partager un moment conivial entre habitants et amis !
organisée par l’association Anim’ Saint-Cyr-Montmalin .
Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté animscm@gmail.com
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English : Bar associatif estival
L’événement Bar associatif estival Saint-Cyr-Montmalin a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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