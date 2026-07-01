Informations pratiques

Saint-Cyr-Montmalin

Bar associatif estival

Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin Jura

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-08-28 20:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Réouverture du bar associatif, en plein air

Adhésion à l’association pour soutenir la vie associative de notre village 5€ annuelle et 1€ ponctuelle

Venez partager un moment conivial entre habitants et amis !

organisée par l’association Anim’ Saint-Cyr-Montmalin .

Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté animscm@gmail.com

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English : Bar associatif estival

L’événement Bar associatif estival Saint-Cyr-Montmalin a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA