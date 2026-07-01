UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyr-Montmalin

Isaline Mougey + B-Siders Saint-Cyr-Montmalin

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Cyr-Montmalin

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
39600 Saint-Cyr-Montmalin
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Cyr-Montmalin

Isaline Mougey + B-Siders

Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée concert en plein air

Première partie Isaline Mougey, un pur produit du village !
En concert B-Siders électro acoustic covers. Ambiance soul, blues, pop, rock

Buvette, petite restauration

organisée par l’association Anim’ Saint-Cyr-Montmalin   .

Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   animscm@gmail.com

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English : Isaline Mougey + B-Siders

L’événement Isaline Mougey + B-Siders Saint-Cyr-Montmalin a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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