Isaline Mougey + B-Siders Saint-Cyr-Montmalin
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Cyr-Montmalin
Informations pratiques
Saint-Cyr-Montmalin
Isaline Mougey + B-Siders
Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée concert en plein air
Première partie Isaline Mougey, un pur produit du village !
En concert B-Siders électro acoustic covers. Ambiance soul, blues, pop, rock
Buvette, petite restauration
organisée par l’association Anim’ Saint-Cyr-Montmalin .
Place de l’église Saint-Cyr-Montmalin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté animscm@gmail.com
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English : Isaline Mougey + B-Siders
L’événement Isaline Mougey + B-Siders Saint-Cyr-Montmalin a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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