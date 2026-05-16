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Bar éphémère avec une association de Niedernai Niedernai

Bar éphémère avec une association de Niedernai Niedernai vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 236 rue Principale

Ville : 67210 Niedernai

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Niedernai

Bar éphémère avec une association de Niedernai

236 rue Principale Niedernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Cette soirée conviviale intergénérationnelle organisée les vendredis à tour de rôle par une association de Niedernai est ouverte à tous publics. Buvette et restauration sur place, par l’AS Niedernai.
Cette soirée conviviale intergénérationnelle organisée les vendredis à tour de rôle par une association de Niedernai est ouverte à tous publics. La soirée du 31 juillet est organisée par l’AS Niedernai.
Bar éphémère avec buvette et petite restauration grillades et bretzels.   .

236 rue Principale Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 55 99 85  patricia.dietsch.mairie@gmail.com

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English :

This friendly intergenerational evening, organized every Friday by a Niedernai association, is open to all. Refreshments and food provided by AS Niedernai.

L’événement Bar éphémère avec une association de Niedernai Niedernai a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme d’Obernai

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