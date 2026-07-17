Clued-au-château Un jeu d’enquête immersif Niedernai

Informations pratiques

Niedernai

Clued-au-château Un jeu d’enquête immersif

38 rue du Château Niedernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les joueurs explorent les jardins et le donjon du château afin d’interroger 5 personnages de différentes époques qui ont marqué son histoire. Leur mission ? Démasquer l’intrus qui s’est glissé parmi eux !

Cet été, le Château de Niedernai devient le théâtre d’une expérience inédite l’anomalie temporelle, un jeu d’enquête immersif entre histoire et amusement où le public devient détective, une aventure familiale unique, accessible dès 8 ans.

Découvrez mille ans d’Histoire autrement …Les joueurs sont invités à explorer les jardins et le donjon du château afin d’interroger 5 personnages venus des différentes époques qui ont marqué son histoire.

Leur mission ? Démasquer l’intrus qui s’est glissé parmi eux !

Le Château de Niedernai devient le terrain de jeu d’une enquête immersive grandeur nature. Plutôt qu’une visite guidée, les participants sont invités à explorer ce monument exceptionnel et à remonter le fil de ses mille ans d’histoire.

Fondé au XIè siècle, le château fut tour à tour forteresse médiévale, tribunal des sorcières, demeure seigneuriale, puis quartier général du général Leclerc. Il abrite également le dernier donjon de plaine encore conservé en Alsace, ainsi qu’un mystérieux squelette découvert il y a quelques années.

Une manière originale et ludique de découvrir un lieu méconnu où chaque pierre semble avoir une histoire à raconter, avec Mad Knacks, association qui célèbre cette année ses 5 ans d’existence. .

38 rue du Château Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est madknacks67@gmail.com

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English :

Players explore the castle’s gardens and dungeon to interview five characters from different eras who have shaped its history. Their mission? To unmask the intruder who has slipped in among them!

L’événement Clued-au-château Un jeu d’enquête immersif Niedernai a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme d’Obernai