Informations pratiques

Oberhaslach

Bar éphémère

53 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28

Le Bar Éphémère revient… et voit les choses en plus grand !

Le Bar Éphémère revient… et voit les choses en plus grand !

Un afterwork d’été façon Oberhaslach ! Fort du succès de sa première édition, le Comité des fêtes d’Oberhaslach est heureux de vous annoncer le retour de son Bar éphémère ~ 2ème édition… avec quelques belles surprises au programme !

Nouveauté cette année, nous vous proposons 2 soirées consécutives !

Au programme

– Une belle sélection de cocktails

– Encore plus de bières à découvrir

– Laissez-vous surprendre par un magicien qui déambulera parmi vous pour vous faire vivre quelques instants de magie ! ¿

Un food truck différent chaque soir (surprise…) et des croque-monsieur !

Le tout dans le cadre verdoyant de la zone de loisirs de l’Engelmatt, au bord de l’eau…

Et cette année, on espère bien que la météo sera de la partie pour profiter pleinement de ces deux belles soirées en extérieur !

Suivez la page du Comité des fêtes Oberhaslach ! Rendez-vous tout au long du mois d’août pour découvrir progressivement le programme de restauration, les food trucks qui vous accompagneront chaque soir et les différentes infos à ne pas manquer. .

53 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est cdf.oberhaslach@outlook.fr

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English :

Is Le Bar %C9ph%E9m%E8re coming back? And it’s thinking even bigger!

L’événement Bar éphémère Oberhaslach a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig