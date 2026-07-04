Jardins ouverts 2026 Oberhaslach
dimanche 30 août 2026 · Oberhaslach
Informations pratiques
Oberhaslach
Jardins ouverts 2026
Oberhaslach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Participez à notre incontournable édition annuelle des jardins ouverts ! Cultivons l’échange en ouvrant nos jardins.
Ouvert aux jardins sur tout le territoire de La Maison de la Nature Bruche Piémont.
PRINCIPE les accueillants proposent d’ouvrir leur jardin pendant 2h (ou plus), ils doivent obligatoirement s’inscrire sur le lien de réservation avant le 22 août pour ouvrir au moins deux heures selon leur convenance
Les visiteurs auront accès à la liste des jardins à visiter sur notre site internet à partir du 25 août. Ils s’inscriront sur place. 0 .
Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org
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English :
L’événement Jardins ouverts 2026 Oberhaslach a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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