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AGENDA · Romont

Bar éphémère, Romont, Romont

vendredi 24 juillet 2026 · Romont

Bar éphémère, Romont, Romont

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Romont
Adresse
romont
Ville
88700 Romont
Département
Vosges
Tarif
Entrée libre

Bar éphémère Vendredi 24 juillet, 18h30 Romont Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

L’été s’invite à Romont !
Le Comité des Fêtes de Romont vous donne rendez-vous pour son Bar Éphémère !
Vendredi 24 juillet
De 18h30 à 23h
Hall de Convivialité à Romont
Au programme : Buvette Petite restauration sur place Une ambiance conviviale et festive ‍ ‍ ‍ Un moment à partager entre amis, en famille ou entre collègues
✨ Entrée libre !
Venez profiter d’une belle soirée d’été placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et des rencontres. Nous vous attendons nombreux !

Romont romont Romont 88700 Vosges Grand Est
Le Comité des Fêtes de Romont vous donne rendez-vous pour son Bar Éphémère !

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