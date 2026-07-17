Bar éphémère, Romont, Romont

Informations pratiques

Bar éphémère Vendredi 24 juillet, 18h30 Romont Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

L’été s’invite à Romont !

Le Comité des Fêtes de Romont vous donne rendez-vous pour son Bar Éphémère !

Vendredi 24 juillet

De 18h30 à 23h

Hall de Convivialité à Romont

Au programme : Buvette Petite restauration sur place Une ambiance conviviale et festive ‍ ‍ ‍ Un moment à partager entre amis, en famille ou entre collègues

✨ Entrée libre !

Venez profiter d’une belle soirée d’été placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et des rencontres. Nous vous attendons nombreux !

Romont romont Romont 88700 Vosges Grand Est

Le Comité des Fêtes de Romont vous donne rendez-vous pour son Bar Éphémère !