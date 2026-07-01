Hans Hinz. Pionnier de la photographie en couleur, Vitromusée Romont, Romont

Informations pratiques

Hans Hinz. Pionnier de la photographie en couleur 13 mai – 30 septembre 2027 Vitromusée Romont District de la Glâne

Adulte : CHF 15.–

Etudiant – militaire – AVS – AI : CHF 12.–

Enfant jusqu’à 16 ans, avec adulte : gratuit

Carte Raiffeisen : gratuit

CarteCulture : 40% de réduction

Dès 10 personnes : CHF 12.– / personne

Classes, groupes d’enfants : CHF 3.– / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T11:00:00+02:00 – 2027-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T11:00:00+02:00 – 2027-09-30T17:00:00+02:00

L’exposition montrera, à partir de négatifs sur verre représentant des vitraux, la technique de séparation trichrome des couleurs, développée au début des années 1930 par Hans Hinz, pionnier suisse de la photographie en couleur.

Exposition organisée dans le cadre du Festival Photo-Fribourg.

Vitromusée Romont Rue du Château 108b, 1680 Romont Romont 1680 District de la Glâne Fribourg +41 26 652 10 95 https://vitromusee.ch/ https://www.facebook.com/VitromuseeRomont;https://www.instagram.com/vitromuseeromont;https://www.youtube.com/channel/UCp9vC6Zfs2dnUE1IEs8Qyiw/videos Entièrement voué aux arts du verre, le Vitromusée Romont conserve, gère et met en valeur d’importantes collections réunissant des vitraux, des peintures sous verre, des objets en verre, des œuvres graphiques, ainsi que des outils et matériaux en lien avec les arts verriers. Quelques milliers de fragments de vitraux anciens, de vitreries, ainsi que des fonds de verres artistiques s’y ajoutent. Cette concentration en un seul lieu de toutes ces facettes des arts verriers est exceptionnelle en Suisse. Parking à proximité. Deux emplacements réservés pour bus.

Accès avec les transports publics : Train CFF à 30 minutes de Lausanne ou de Berne :

Arrêt Romont FR, gare (15 minutes à pied du musée)

Arrêt Romont FR, puis bus arrêt Ecole primaire (arrêt de bus, à 3 minutes à pied du musée)

L’exposition montrera, à partir de négatifs sur verre représentant des vitraux, la technique de séparation trichrome des couleurs, développée au début des années 1930 par Hans Hinz, pionnier suisse …

© Vitrocentre Romont, Trois plaques de verre de Hans Hinz ; photographie de Nadine Reding