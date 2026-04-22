Bar guinguette La P’tite Dernière Bar Guinguette La Ferrière-Airoux

La Ferrière-Airoux

Bar guinguette La P’tite Dernière

Bar Guinguette 19 rue Saint-Hilaire La Ferrière-Airoux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-04 2026-07-09 2026-08-06 2026-09-03

Buveurs de profession ou de passage,

Partageons tous ensemble,

À la faveur de la P’tite dernière,

Quelques gorgées dorées.

Et un croc salé !

RDV tous les 1ers jeudis du mois de Mai à Sept. .

Bar Guinguette 19 rue Saint-Hilaire La Ferrière-Airoux 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine laptitedernierebrasserie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bar guinguette La P’tite Dernière

L’événement Bar guinguette La P’tite Dernière La Ferrière-Airoux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou