Bar guinguette La P’tite Dernière Bar Guinguette La Ferrière-Airoux
Bar guinguette La P’tite Dernière Bar Guinguette La Ferrière-Airoux jeudi 7 mai 2026.
La Ferrière-Airoux
Bar guinguette La P’tite Dernière
Bar Guinguette 19 rue Saint-Hilaire La Ferrière-Airoux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-04 2026-07-09 2026-08-06 2026-09-03
Buveurs de profession ou de passage,
Partageons tous ensemble,
À la faveur de la P’tite dernière,
Quelques gorgées dorées.
Et un croc salé !
RDV tous les 1ers jeudis du mois de Mai à Sept. .
Bar Guinguette 19 rue Saint-Hilaire La Ferrière-Airoux 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine laptitedernierebrasserie@gmail.com
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English : Bar guinguette La P’tite Dernière
L’événement Bar guinguette La P’tite Dernière La Ferrière-Airoux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou