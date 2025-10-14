BAR ITALIA Rock School Barbey Bordeaux

BAR ITALIA Samedi 28 février 2026, 20h30 Rock School Barbey Gironde

22 € (Prévente – Hors frais de location)

27 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00

bar italia

bar italia est un groupe londonien de rock expérimental, dont quelques fils de discussion en ligne débattent la mystérieuse identité. En 2020, ils publient sur le label World Music de l’artiste Dean Blunt l’album Quarrel à la production vaporeuse, aux voix marmonnées et instruments rugueux. En 2022 paraît le single Banks.

Avec bar italia, découvrez un groupe énigmatique et mystérieux qui mélange avec brio pop crépusculaire et shoegaze désordonné. Le résultat est surprenant, parfois dramatique et parfois teinté de romance.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/afef211574d1 »}]

bar italia en concert à la Rock School Barbey ! bar italia post-unk