BAR NAVIGUANT AVEC TERRE & LOIRE La Possonnière

La Possonnière

BAR NAVIGUANT AVEC TERRE & LOIRE

Port de la Possonnière La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-30

Au départ de La Possonnière, montez à bord d’un bateau traditionnel de Terre & Loire pour une balade au fil de l’eau.

Une sortie en Loire après une journée de boulot rien de tel pour se détendre entre amis. Profitez d’une

balade de 2 heures au fil de l’eau pour vous relaxer et admirer le paysage. Au programme on profite !

Possibilité de trinquer sur place (bar à bord si souhaité, consommation en supplément à bord bières et

vins locaux, petite restauration). Concert les jeudis.

Entre îles et vignobles au pied de la Corniche angevine, embarquez pour une rencontre avec le grand fleuve avec Terre & Loire. Au départ de La Possonnière, montez à bord d’un bateau traditionnel pour une balade commentée. Partez à la découverte du patrimoine culturel et des richesses naturelles de la Loire. Pour être au plus proche du fleuve, une navigation douce est favorisée (voile, avirons, perche, descente au courant).

Pour une heure et demie ou pour plusieurs jours, la Loire, intime et conviviale, vous ouvre ses bras.

D’autres balades thématiques sont possibles balade Naviguez, profitez, observer , Apéro au soleil couchant , Fleuves et papilles , … Départ assuré à partir de 6 personnes. Capacité maximale de 12 personnes. Durée 2h00. Lieu de départ/arrivée Port de La Possonnière. Réservation obligatoire.

Pour les consommations à bord CB non acceptée. .

Port de la Possonnière La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

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English :

Depart from La Possonnière and climb aboard a traditional Terre & Loire boat for a trip along the river.

L’événement BAR NAVIGUANT AVEC TERRE & LOIRE La Possonnière a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages