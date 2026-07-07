Les Estivales Qi Gong La Possonnière La Possonnière
jeudi 16 juillet 2026 · La Possonnière
Informations pratiques
La Possonnière
Les Estivales Qi Gong La Possonnière
Le Port La Possonnière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:15:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27
Pour un été en forme, pratiquez le Qi Gong avec Claudine
Gymnastique Chinoise énergétique contribuant à l’ équilibre entre le Yin et le Yang, le corps et l’esprit. Pour tous, novices et confirmés. Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Réservez votre séance au moins avant 1h .
Le Port La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 74 91 35
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English :
For a healthy %E9t%E9, practice Qi Gong with Claudine
L’événement Les Estivales Qi Gong La Possonnière La Possonnière a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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