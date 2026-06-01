Fleuves & Papilles avec Terre & Loire La Possonnière samedi 20 juin 2026.

La Possonnière

Fleuves & Papilles avec Terre & Loire

Le Port La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29

Au départ de la Possonnière, montez à bord d’un bateau traditionnel de Terre & Loire pour une balade commentée.

Faune, histoire de la Loire, batellerie, … Au rythme d’une discussion conviviale avec votre pilote, le bon goût

du fleuve viendra surprendre vos papilles, avec une dégustation des produits issus de la pêche. Dégustation

de rillettes, poissons de Loire ou écrevisses et 2 verres de vin.

Entre îles et vignobles au pied de la Corniche angevine, embarquez pour une rencontre avec le grand fleuve.

Au départ de La Possonnière, montez à bord d’un bateau traditionnel pour une balade commentée. Partez

à la découverte du patrimoine culturel et des richesses naturelles de la Loire. Pour être au plus proche du

fleuve, une navigation douce est favorisée (voile, avirons, perche, descente au courant). Pour une heure et

demie ou pour plusieurs jours, la Loire, intime et conviviale, vous ouvre ses bras.

D’autres balades thématiques sont possibles balade Naviguez, profitez, observez , Apéro au soleil

couchant … Départ assuré à partir de 6 personnes. Capacité maximale de 12 personnes. Durée 2h00. Lieu de départ/arrivée Port de La Possonnière. Réservation obligatoire. .

Le Port La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

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English :

Depart from La Possonnière and climb aboard a traditional Terre & Loire boat for a guided tour.

L’événement Fleuves & Papilles avec Terre & Loire La Possonnière a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages