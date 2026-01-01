Bar OBK Concert SOLSOL Le Bourg Poullaouen
Bar OBK Concert SOLSOL Le Bourg Poullaouen vendredi 23 janvier 2026.
Bar OBK Concert SOLSOL
Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Concert Sol Sol où Guillaume Garcia sera accompagné de sa guitare.
Entrée libre.
Restauration sur place. .
Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bar OBK Concert SOLSOL
L’événement Bar OBK Concert SOLSOL Poullaouen a été mis à jour le 2026-01-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée