Bar OBK A Whale of Time Le Bourg Poullaouen
Bar OBK A Whale of Time Le Bourg Poullaouen vendredi 15 mai 2026.
Poullaouen
Bar OBK A Whale of Time
Le Bourg Bar associatif Oh Biskoazh Kemendall Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Les WHALE OF TIME sont de retour!
Les traditionnelles crêpes seront servies toute la soirée
Concert en libre participation .
Le Bourg Bar associatif Oh Biskoazh Kemendall Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92
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English : Bar OBK A Whale of Time
L’événement Bar OBK A Whale of Time Poullaouen a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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