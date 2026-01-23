Bar OBK A Whale of Time Le Bourg Poullaouen

Poullaouen

Bar OBK A Whale of Time

Le Bourg Bar associatif Oh Biskoazh Kemendall Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Les WHALE OF TIME sont de retour!

Les traditionnelles crêpes seront servies toute la soirée

Concert en libre participation .

Le Bourg Bar associatif Oh Biskoazh Kemendall Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92

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English : Bar OBK A Whale of Time

L’événement Bar OBK A Whale of Time Poullaouen a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée