Performances d’artistes Poullaouen
samedi 8 août 2026 · Poullaouen
Informations pratiques
Poullaouen
Performances d’artistes
Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Huit artistes, musiciens et chanteurs, vous proposent d’assister à leurs performances / restitutions de leur travail collectif en résidence artistique à Poullaouen et ses alentours.
Au programme de ce samedi 8 août
– 14h Performance in situ au Ty an Douar à Plouyé
– 20h30 Concert chez l’habitante à Poullaouen
Ce week-end artistique se poursuivra à Huelgoat le dimanche 9 août.
Inscription nécessaire au 06 58 69 81 75. Le lieu du concert vous sera alors communiqué.
Liste de l’ensemble des artistes sur l’affiche (cliquez sur l’image). .
Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 6 58 69 81 75
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English :
L’événement Performances d’artistes Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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