Informations pratiques

Poullaouen

Performances d’artistes

Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Huit artistes, musiciens et chanteurs, vous proposent d’assister à leurs performances / restitutions de leur travail collectif en résidence artistique à Poullaouen et ses alentours.

Au programme de ce samedi 8 août

– 14h Performance in situ au Ty an Douar à Plouyé

– 20h30 Concert chez l’habitante à Poullaouen

Ce week-end artistique se poursuivra à Huelgoat le dimanche 9 août.

Inscription nécessaire au 06 58 69 81 75. Le lieu du concert vous sera alors communiqué.

Liste de l’ensemble des artistes sur l’affiche (cliquez sur l’image). .

Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 6 58 69 81 75

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English :

L’événement Performances d’artistes Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée