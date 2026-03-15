Bar OBK Ho Hisse, spectacle familial Le Bourg Poullaouen
Bar OBK Ho Hisse, spectacle familial Le Bourg Poullaouen samedi 18 juillet 2026.
Poullaouen
Bar OBK Ho Hisse, spectacle familial
Le Bourg Bar associatif OBK Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Spectacle familial en deux parties
Le murmure des arbres par Theresa Berger, spectacle conté de 30min avec pour et sur les arbres.
Un zest de mandarine par Laura Zanetti, concert à danser de 30 à 45 minutes.
Gaufres sur place ! .
Le Bourg Bar associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92
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English :
L’événement Bar OBK Ho Hisse, spectacle familial Poullaouen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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