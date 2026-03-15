Bar OBK Ho Hisse, spectacle familial Le Bourg Poullaouen

Poullaouen

Bar OBK Ho Hisse, spectacle familial

Le Bourg Bar associatif OBK Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Spectacle familial en deux parties

Le murmure des arbres par Theresa Berger, spectacle conté de 30min avec pour et sur les arbres.

Un zest de mandarine par Laura Zanetti, concert à danser de 30 à 45 minutes.

Gaufres sur place ! .

Le Bourg Bar associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92

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English :

L’événement Bar OBK Ho Hisse, spectacle familial Poullaouen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée