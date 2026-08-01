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AGENDA · Poullaouen

L’Estivale bretonne Poullaouen

vendredi 7 août 2026 · Poullaouen

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
29246 Poullaouen
Département
Finistère
Tarif

Poullaouen

L’Estivale bretonne

Le Bourg Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-07

L’Estivale bretonne, l’héritière de la mythique Mi-Août en Bretagne revient de nouveau à Poullaouen.
Les 4 étapes sont
– Vendredi 7 août Grand-Champ
– Samedi 8 août Scrignac / Poullaouen
Dimanche 9 août Plougonven / Le Ponthou à Plouigneau
– Lundi 10 août Loudéac   .

Le Bourg Poullaouen 29246 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement L’Estivale bretonne Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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