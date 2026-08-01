Informations pratiques

Poullaouen

L’Estivale bretonne

Le Bourg Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07

L’Estivale bretonne, l’héritière de la mythique Mi-Août en Bretagne revient de nouveau à Poullaouen.

Les 4 étapes sont

– Vendredi 7 août Grand-Champ

– Samedi 8 août Scrignac / Poullaouen

Dimanche 9 août Plougonven / Le Ponthou à Plouigneau

– Lundi 10 août Loudéac .

Le Bourg Poullaouen 29246 Finistère Bretagne

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English :

L’événement L’Estivale bretonne Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée