Bar OBK Scène ouverte Le Bourg Poullaouen

Poullaouen

Bar OBK Scène ouverte

Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

N’hésitez pas à vous faire connaître au bar ou en envoyant leur envoyant un mail ! .

Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92

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English :

L’événement Bar OBK Scène ouverte Poullaouen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée