Bar OBK Scène ouverte Le Bourg Poullaouen
Bar OBK Scène ouverte Le Bourg Poullaouen vendredi 10 juillet 2026.
Poullaouen
Bar OBK Scène ouverte
Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
N’hésitez pas à vous faire connaître au bar ou en envoyant leur envoyant un mail ! .
Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92
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English :
L’événement Bar OBK Scène ouverte Poullaouen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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