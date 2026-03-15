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Bar OBK Scène ouverte Le Bourg Poullaouen

Bar OBK Scène ouverte Le Bourg Poullaouen vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Le Bourg
Adresse
Bar Associatif OBK
Ville
29690 Poullaouen
Département
Finistère
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Poullaouen

Bar OBK Scène ouverte

Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

N’hésitez pas à vous faire connaître au bar ou en envoyant leur envoyant un mail !   .

Le Bourg Bar Associatif OBK Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 44 72 46 92 

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English :

L’événement Bar OBK Scène ouverte Poullaouen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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