BARBARA BUTCH / On s’aime
BARBARA BUTCH / On s’aime samedi 6 juin 2026.
On s’aime, Vidéo visible sur les camions à écran LED qui sillonnent les rues de Paris, 2026
Imaginée par Barbara Butch spécialement pour Nuit Blanche, On s’aime est une création
vidéo participative qui fait de Paris une scène d’amour collective. En amont de
l’événement, un appel à participation a invité les Parisiennes et les Parisiens à se prêter
au jeu d’une déclaration simple et universelle face caméra : « On s’aime » — seul·e, en
duo, en famille ou entre ami·es.
Ces témoignages, captés en différents lieux de la ville, composent une oeuvre vidéo
collective pensée comme un kaléidoscope de visages et un enchaînement de mots
d’amour. Pendant Nuit Blanche, les vidéos sont à découvrir sur des camions LED circulant
dans Paris, faisant dialoguer les voix et les visages et révélant la richesse des histoires,
des sensibilités et des liens qui traversent la Capitale.
Avec ce dispositif joyeux et fédérateur, Barbara Butch transforme l’espace public en un
lieu de partage et de rencontres, où l’amour s’exprime librement et devient une expérience
collective, visible et lumineuse.
Production : Dirty Tool
Une œuvre vidéo participative de Barbara Butch rassemble des déclarations d’amour filmées pour faire de Paris un espace d’expression collective et sensible.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00