BARBARA BUTCH / On s’aime

On s’aime, Vidéo visible sur les camions à écran LED qui sillonnent les rues de Paris, 2026

Imaginée par Barbara Butch spécialement pour Nuit Blanche, On s’aime est une création

vidéo participative qui fait de Paris une scène d’amour collective. En amont de

l’événement, un appel à participation a invité les Parisiennes et les Parisiens à se prêter

au jeu d’une déclaration simple et universelle face caméra : « On s’aime » — seul·e, en

duo, en famille ou entre ami·es.

Ces témoignages, captés en différents lieux de la ville, composent une oeuvre vidéo

collective pensée comme un kaléidoscope de visages et un enchaînement de mots

d’amour. Pendant Nuit Blanche, les vidéos sont à découvrir sur des camions LED circulant

dans Paris, faisant dialoguer les voix et les visages et révélant la richesse des histoires,

des sensibilités et des liens qui traversent la Capitale.

Avec ce dispositif joyeux et fédérateur, Barbara Butch transforme l’espace public en un

lieu de partage et de rencontres, où l’amour s’exprime librement et devient une expérience

collective, visible et lumineuse.

Production : Dirty Tool

Une œuvre vidéo participative de Barbara Butch rassemble des déclarations d’amour filmées pour faire de Paris un espace d’expression collective et sensible.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00



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