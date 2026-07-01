Barbara, du bout des lèvres | Danse, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Barbara, du bout des lèvres | Danse 5 et 6 janvier 2027 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 34 € à 49 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-05T20:45:00+01:00 – 2027-01-05T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-06T20:45:00+01:00 – 2027-01-06T22:00:00+01:00

De Göttingen à Nantes, en passant par Une petite cantate ou Gare de Lyon, ce voyage chorégraphique à travers 24 titres, intemporels ou méconnus, puise dans ses mélodies et ses mots pour en faire la source du mouvement. Dans un espace épuré, baigné de lumière, neuf danseurs incarnent nostalgie, passion et tragédie, comme un écho à son univers. Les corps apparaissent et disparaissent, portés par des valses qui célèbrent la vie.

Marqué dès l’enfance par la chanson française, Benjamin Millepied y puise une mémoire intime pour créer un langage unique, où les valses de Barbara deviennent le souffle du mouvement. Loin de l’image de la dame en noir, ce spectacle célèbre sa face solaire : une humanité à fleur de peau, une poésie vibrante, fidèle à celle qui fut l’une des voix les plus bouleversantes du XXe siècle.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Accueillir une création de Benjamin Millepied est toujours un événement. Après son dernier passage en 2012, le chorégraphe de renommée internationale.

Maria-Héléna Buckley