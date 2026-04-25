Barbecue à volonté & concert Blague à part Soirées été à La Plume au Vent GAEC La Plume au Vent Saint-Vincent-sur-Graon
Barbecue à volonté & concert Blague à part Soirées été à La Plume au Vent GAEC La Plume au Vent Saint-Vincent-sur-Graon vendredi 14 août 2026.
Saint-Vincent-sur-Graon
Barbecue à volonté & concert Blague à part Soirées été à La Plume au Vent
GAEC La Plume au Vent 12 Route de Nieul Saint-Vincent-sur-Graon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
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GAEC La Plume au Vent 12 Route de Nieul Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 03 14 26
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L’événement Barbecue à volonté & concert Blague à part Soirées été à La Plume au Vent Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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