Barbecue et pique-nique party Stade René Le Floch Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Barbecue et pique-nique party

Stade René Le Floch Avenue de la Brigade Piron Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 12:00:00

fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La Ville de Honfleur vous donne rendez-vous sur le terrain de rugby René Le Floch, avenue de la Brigade Piron, pour une grande BBQ & Pique-Nique Party.

Le samedi 22 août, la Ville de Honfleur vous donne rendez-vous sur le terrain de rugby René Le Floch, avenue de la Brigade Piron, pour une grande BBQ & Pique-Nique Party, placée sous le signe de la famille, du partage et de la convivialité.

De nombreuses animations gratuites seront proposées tout au long de la journée

– des jeux rugby touché ; baby-foot géant, fléchettes géantes…

– des animations châteaux gonflables pour les enfants ; panier de basket gonflable…

– de quoi vous restaurer soit vous venez avec votre pique-nique, soit vous pourrez acheter, sur place, des saucisses-frites qui seront vendues par l’Amicale du personnel de la Ville de Honfleur ! .

Stade René Le Floch Avenue de la Brigade Piron Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

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English : Barbecue et pique-nique party

The Town of Honfleur invites you to the René Le Floch rugby ground, on Avenue de la Brigade Piron, for a big BBQ & Picnic Party.

L’événement Barbecue et pique-nique party Honfleur a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Honfleur-Beuzeville