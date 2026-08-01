Barbecue et pique-nique party Stade René Le Floch Honfleur
samedi 22 août 2026 · Stade René Le Floch · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Barbecue et pique-nique party
Stade René Le Floch Avenue de la Brigade Piron Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La Ville de Honfleur vous donne rendez-vous sur le terrain de rugby René Le Floch, avenue de la Brigade Piron, pour une grande BBQ & Pique-Nique Party.
Le samedi 22 août, la Ville de Honfleur vous donne rendez-vous sur le terrain de rugby René Le Floch, avenue de la Brigade Piron, pour une grande BBQ & Pique-Nique Party, placée sous le signe de la famille, du partage et de la convivialité.
De nombreuses animations gratuites seront proposées tout au long de la journée
– des jeux rugby touché ; baby-foot géant, fléchettes géantes…
– des animations châteaux gonflables pour les enfants ; panier de basket gonflable…
– de quoi vous restaurer soit vous venez avec votre pique-nique, soit vous pourrez acheter, sur place, des saucisses-frites qui seront vendues par l’Amicale du personnel de la Ville de Honfleur ! .
Stade René Le Floch Avenue de la Brigade Piron Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00
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English : Barbecue et pique-nique party
The Town of Honfleur invites you to the René Le Floch rugby ground, on Avenue de la Brigade Piron, for a big BBQ & Picnic Party.
L’événement Barbecue et pique-nique party Honfleur a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Honfleur-Beuzeville
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