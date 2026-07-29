Les ateliers numériques d’été Place de la Porte de Rouen Honfleur
mardi 18 août 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Les ateliers numériques d’été
Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Du 18 au 21 août
Les ateliers numériques d’été
Au programme Initiation aux logiciels libres comme Canva et Libre Office, ateliers badges et stickers ou encore apprendre à maitriser le transfert photos vers un ordinateur ou un téléphone.
Programme
Mardi 18 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Canva
Mardi 18 août de 15h à 17h Atelier badges
Mercredi 19 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Libre Office
Mercredi 19 août de 15h à 17h Atelier découpeuse vinyle (Stickers)
Jeudi 20 août de 10h à 12h Transfert photos vers un ordinateur ou téléphone
Jeudi 20 août de 15h à 17h Atelier badges
Vendredi 21 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Libre Office
Vendredi 21 août de 15h à 17h Atelier découpeuse vinyle (Stickers)
Date bonus au Musée Eugène-Boudin
le lundi 17 août pour un atelier badges de 15h à 17h.
Inscription recommandée .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Les ateliers numériques d’été
L’événement Les ateliers numériques d’été Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité
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