Les ateliers numériques d’été Place de la Porte de Rouen Honfleur

mardi 18 août 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Les ateliers numériques d’été

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Du 18 au 21 août

Les ateliers numériques d’été

Au programme Initiation aux logiciels libres comme Canva et Libre Office, ateliers badges et stickers ou encore apprendre à maitriser le transfert photos vers un ordinateur ou un téléphone.

Programme

Mardi 18 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Canva

Mardi 18 août de 15h à 17h Atelier badges

Mercredi 19 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Libre Office

Mercredi 19 août de 15h à 17h Atelier découpeuse vinyle (Stickers)

Jeudi 20 août de 10h à 12h Transfert photos vers un ordinateur ou téléphone

Jeudi 20 août de 15h à 17h Atelier badges

Vendredi 21 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Libre Office

Vendredi 21 août de 15h à 17h Atelier découpeuse vinyle (Stickers)

Date bonus au Musée Eugène-Boudin

le lundi 17 août pour un atelier badges de 15h à 17h.

Inscription recommandée .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Les ateliers numériques d’été

L’événement Les ateliers numériques d’été Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité