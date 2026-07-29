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Les ateliers numériques d’été Place de la Porte de Rouen Honfleur

mardi 18 août 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Les ateliers numériques d’été Place de la Porte de Rouen Honfleur

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Porte de Rouen
Adresse
Médiathèque de Honfleur
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Les ateliers numériques d’été

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Du 18 au 21 août
Les ateliers numériques d’été

Au programme Initiation aux logiciels libres comme Canva et Libre Office, ateliers badges et stickers ou encore apprendre à maitriser le transfert photos vers un ordinateur ou un téléphone.

Programme
Mardi 18 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Canva
Mardi 18 août de 15h à 17h Atelier badges
Mercredi 19 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Libre Office
Mercredi 19 août de 15h à 17h Atelier découpeuse vinyle (Stickers)
Jeudi 20 août de 10h à 12h Transfert photos vers un ordinateur ou téléphone
Jeudi 20 août de 15h à 17h Atelier badges
Vendredi 21 août de 10h à 12h Initiation au logiciel Libre Office
Vendredi 21 août de 15h à 17h Atelier découpeuse vinyle (Stickers)

Date bonus au Musée Eugène-Boudin
le lundi 17 août pour un atelier badges de 15h à 17h.

Inscription recommandée   .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 

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English : Les ateliers numériques d’été

L’événement Les ateliers numériques d’été Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité

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