Informations pratiques

Honfleur

Atelier Création de bijoux de graines

Honfleur Normandy Outlet Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le mercredi 29 juillet, de 15h à 16h, venez partager un moment créatif en famille autour des potagers collaboratifs du centre Honfleur Normandy Outlet.

Petits et grands sont invités à participer à un atelier gratuit de création de bijoux en graines, organisé en partenariat avec l’association On va Semer, sur la Place de Normandie.

Une activité ludique et conviviale pour découvrir la nature autrement ! .

Honfleur Normandy Outlet Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 29 05 52 02

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English : Atelier Création de bijoux de graines

L’événement Atelier Création de bijoux de graines Honfleur a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Honfleur-Beuzeville