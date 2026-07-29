Informations pratiques

Honfleur

Running club Ça part

52 Rue de la République Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06

L objectif, commencer à se préparer ensemble pour le 10 km de Honfleur.

Des courses pour s’entrainer et apprendre à se connaître. Il est ouvert à tout le monde, de tout niveaux , tout âge , honfleurais ou pas .

L objectif, commencer à se préparer ensemble pour le 10 km de Honfleur.

Que tu vises ton premier 10km, un record personnel ou que tu aies simplement envie de te mettre à la course, tu es le bienvenu.

Ouvert à tout les niveaux, on fera plusieurs groupes d allures .

T es chaud, alors ÇA PART…

(Il n’ est pas obligatoire de faire le 10km pour faire parti de run social CA PART l’objectif est juste de donner aux gens l’ envie et la motivation de courir.)

Dimanche 26 juillet à 9h30, départ devant Mamie Louise.

Jeudi 30 juillet à 19h, départ devant l’Orange Bleue

Dimanche 2 août à 10h, départ devant le restaurant Le Vieux Honfleur

Jeudi 6 août à 19h, départ devant Le Spot .

52 Rue de la République Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 71 74 71 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Running club Ça part

The aim is to start training together for the Honfleur 10 km race.

L’événement Running club Ça part Honfleur a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Honfleur-Beuzeville