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AGENDA · La Celle-sur-Loire

Barbecue et soirée dansante Salle des fêtes La Celle-sur-Loire

samedi 11 juillet 2026 · Salle des fêtes · La Celle-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 Rue d'Arquian
Ville
58440 La Celle-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif

La Celle-sur-Loire

Barbecue et soirée dansante

Salle des fêtes 1 Rue d’Arquian La Celle-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :
2026-07-11

L’Association de pêche la Gaule Celloise vous donne rendez-vous pour un barbecue avec soirée dansante lors d’un bal animé par DJ Stéphane.   .

Salle des fêtes 1 Rue d’Arquian La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Barbecue et soirée dansante

L’événement Barbecue et soirée dansante La Celle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire