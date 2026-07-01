Barbecue et soirée dansante Salle des fêtes La Celle-sur-Loire

Informations pratiques

La Celle-sur-Loire

Barbecue et soirée dansante

Salle des fêtes 1 Rue d’Arquian La Celle-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

L’Association de pêche la Gaule Celloise vous donne rendez-vous pour un barbecue avec soirée dansante lors d’un bal animé par DJ Stéphane. .

Salle des fêtes 1 Rue d’Arquian La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Barbecue et soirée dansante

L’événement Barbecue et soirée dansante La Celle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire