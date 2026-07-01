Barbecue et soirée dansante Salle des fêtes La Celle-sur-Loire
samedi 11 juillet 2026 · Salle des fêtes · La Celle-sur-Loire
Informations pratiques
La Celle-sur-Loire
Barbecue et soirée dansante
Salle des fêtes 1 Rue d’Arquian La Celle-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
L’Association de pêche la Gaule Celloise vous donne rendez-vous pour un barbecue avec soirée dansante lors d’un bal animé par DJ Stéphane. .
Salle des fêtes 1 Rue d’Arquian La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Barbecue et soirée dansante
L’événement Barbecue et soirée dansante La Celle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire