Barbecue Géant à Estréelles Estréelles
Barbecue Géant à Estréelles Estréelles mardi 14 juillet 2026.
Estréelles
Barbecue Géant à Estréelles
57 rue du Moulin Estréelles Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Mardi 14 juillet à partir de 12h
Commune d’Estréelles
Rendez-vous Parking de la Mairie
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Avec l’aide du Comité des Fêtes de la Commune
Offert aux habitants de la commune
Inclus animation musicale avec SKALI
Ouvert aux extérieurs 12€/adulte 6€/enfant
Renseignements et réservations Anne-Carine au 06 87 45 01 75
Avant le 7 juillet Places limitées
Crédit Pixabay .
57 rue du Moulin Estréelles 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 87 45 01 75
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L’événement Barbecue Géant à Estréelles Estréelles a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer