Estréelles

Barbecue Géant à Estréelles

57 rue du Moulin Estréelles Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Mardi 14 juillet à partir de 12h

Commune d’Estréelles

Rendez-vous Parking de la Mairie

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Avec l’aide du Comité des Fêtes de la Commune

Offert aux habitants de la commune

Inclus animation musicale avec SKALI

Ouvert aux extérieurs 12€/adulte 6€/enfant

Renseignements et réservations Anne-Carine au 06 87 45 01 75

Avant le 7 juillet Places limitées

Crédit Pixabay .

57 rue du Moulin Estréelles 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 87 45 01 75

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English :

L’événement Barbecue Géant à Estréelles Estréelles a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer