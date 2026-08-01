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Barbecue géant à l’Amitieul Amitieul Plottes

samedi 8 août 2026 · Amitieul · Plottes

Barbecue géant à l’Amitieul Amitieul Plottes

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Amitieul
Adresse
3 Place de l'Orme
Ville
71700 Plottes
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Plottes

Barbecue géant à l’Amitieul

Amitieul 3 Place de l’Orme Plottes Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Barbecue géant organisé par l’Amitieul viandes, salade variées, dessert.
Animation musicale.
Réservation jusqu’au 7/08/2026 au 03 85 32 19 26.   .

Amitieul 3 Place de l’Orme Plottes 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 26 

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English : Barbecue géant à l’Amitieul

L’événement Barbecue géant à l’Amitieul Plottes a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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