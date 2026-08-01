Barbecue géant à l’Amitieul Amitieul Plottes
samedi 8 août 2026 · Amitieul · Plottes
Informations pratiques
Plottes
Barbecue géant à l’Amitieul
Amitieul 3 Place de l’Orme Plottes Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Barbecue géant organisé par l’Amitieul viandes, salade variées, dessert.
Animation musicale.
Réservation jusqu’au 7/08/2026 au 03 85 32 19 26. .
Amitieul 3 Place de l’Orme Plottes 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 26
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English : Barbecue géant à l’Amitieul
L’événement Barbecue géant à l’Amitieul Plottes a été mis à jour le 2026-07-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II