L’Hôme-Chamondot

Barbecue géant à L’Hôme-Chamondot

Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association Label Mageoise vous donne

rendez-vous à L’Hôme-Chamondot pour un barbecue géant placé sous le signe de la convivialité, du

partage et de la bonne humeur. Dans un cadre chaleureux et festif, habitants, adhérents et visiteurs se retrouveront autour d’un moment simple mais essentiel se rassembler, échanger et créer du lien. Ouvert à tous, cet événement

accorde une attention particulière aux personnes seniors, afin de leur offrir un espace de rencontre et

de convivialité, propice à rompre l’isolement. .

Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 11 42 11 11 labelmageoise@gmail.com

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English : Barbecue géant à L’Hôme-Chamondot

L’événement Barbecue géant à L’Hôme-Chamondot L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche