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Randonnée pédestre commentée L’Hôme-Chamondot

Randonnée pédestre commentée L’Hôme-Chamondot dimanche 23 août 2026.

Adresse : Devant la Mairie

Ville : 61290 L'Hôme-Chamondot

Département : Orne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

L’Hôme-Chamondot

Randonnée pédestre commentée

Devant la Mairie L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :
2026-08-23

L’Association Pierres et Nature vous invite à participer à sa 24ème randonnée pédestre commentée.
Pause déjeuner prévoir son pique-nique.
Chaussures de marche. Retour en milieu d’après-midi.   .

Devant la Mairie L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 74 91  eric-leys@wanadoo.fr

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English : Randonnée pédestre commentée

L’événement Randonnée pédestre commentée L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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