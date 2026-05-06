L’Hôme-Chamondot

Randonnée pédestre commentée

Devant la Mairie L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

L’Association Pierres et Nature vous invite à participer à sa 24ème randonnée pédestre commentée.

Pause déjeuner prévoir son pique-nique.

Chaussures de marche. Retour en milieu d’après-midi. .

Devant la Mairie L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 74 91 eric-leys@wanadoo.fr

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English : Randonnée pédestre commentée

L’événement Randonnée pédestre commentée L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche