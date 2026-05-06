Randonnée pédestre commentée L’Hôme-Chamondot
Randonnée pédestre commentée L’Hôme-Chamondot dimanche 23 août 2026.
L’Hôme-Chamondot
Randonnée pédestre commentée
Devant la Mairie L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 16:30:00
Date(s) :
2026-08-23
L’Association Pierres et Nature vous invite à participer à sa 24ème randonnée pédestre commentée.
Pause déjeuner prévoir son pique-nique.
Chaussures de marche. Retour en milieu d’après-midi. .
Devant la Mairie L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 74 91 eric-leys@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre commentée
L’événement Randonnée pédestre commentée L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à L'Hôme-Chamondot (Orne)
- Concert de Nunc Dimittis L’Hôme-Chamondot 16 mai 2026
- Fête communale et soirée dansante L’Hôme-Chamondot 30 mai 2026
- Rando VTT L’Hôme-Chamondot 31 mai 2026
- Balade Moto L’Hôme-Chamondot 31 mai 2026
- Barbecue géant à L’Hôme-Chamondot L’Hôme-Chamondot 27 juin 2026