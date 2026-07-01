Visite guidée des extérieurs de la chapelle, Chapelle de Brotz, L’Hôme-Chamondot
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Brotz · L'Hôme-Chamondot
Informations pratiques
Visite guidée des extérieurs de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle de Brotz Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte des extérieurs de la chapelle Notre Dame de Brotz en cours de restauration avec commentaires.
Chapelle de Brotz Brotz, 61290 L’Hôme-Chamondot L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie Église paroissiale dédiée à Notre-Dame, de l’ancienne paroisse de Brotz. Cette dernière est absorbée en 1812 par la commune voisine de l’Hôme-Chamondot. Parking à proximité.
Découverte des extérieurs de la chapelle Notre Dame de Brotz en cours de restauration avec commentaires.
ERIC LEYS
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