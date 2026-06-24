Journée caritative Octobre Rose L’Hôme-Chamondot
Journée caritative Octobre Rose L’Hôme-Chamondot dimanche 11 octobre 2026.
L’Hôme-Chamondot
Journée caritative Octobre Rose
Salle des fêtes et préau L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
L’association l’Hôme en fête et l’association Les motards du Perche vous convient à leur Journée caritative pour Octobre Rose.
Au programme marché artisanal, rando moto et pédestre.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes et préau L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 20 72 40 95 lesmotardsduperche@gmail.com
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English : Journée caritative Octobre Rose
L’événement Journée caritative Octobre Rose L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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