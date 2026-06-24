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Journée caritative Octobre Rose L’Hôme-Chamondot

Journée caritative Octobre Rose L’Hôme-Chamondot dimanche 11 octobre 2026.

Adresse
Salle des fêtes et préau
Ville
61290 L'Hôme-Chamondot
Département
Orne
Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

L’Hôme-Chamondot

Journée caritative Octobre Rose

Salle des fêtes et préau L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

L’association l’Hôme en fête et l’association Les motards du Perche vous convient à leur Journée caritative pour Octobre Rose.
Au programme marché artisanal, rando moto et pédestre.
Restauration et buvette sur place.   .

Salle des fêtes et préau L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 20 72 40 95  lesmotardsduperche@gmail.com

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English : Journée caritative Octobre Rose

L’événement Journée caritative Octobre Rose L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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