L’Hôme-Chamondot

Journée caritative Octobre Rose

Salle des fêtes et préau L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’association l’Hôme en fête et l’association Les motards du Perche vous convient à leur Journée caritative pour Octobre Rose.

Au programme marché artisanal, rando moto et pédestre.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes et préau L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 20 72 40 95 lesmotardsduperche@gmail.com

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English : Journée caritative Octobre Rose

L’événement Journée caritative Octobre Rose L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche