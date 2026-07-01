Visite guidée de la briqueterie des Chauffetières, Briqueterie / tuilerie des Chauffetieres, L’Hôme-Chamondot

Informations pratiques

Visite guidée de la briqueterie des Chauffetières Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00, 16h00, 18h00 Briqueterie / tuilerie des Chauffetieres Orne

Durée 1h30, 5€, gratuit <8 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:30:00+02:00

Comment naît une brique?

Visite guidée de la fabrication, du séchage et de la cuisson des briques artisanales unique dans l’Orne, visite des lieux et démonstration de fabrication de briques faites mains.

Briqueterie / tuilerie des Chauffetieres RN 12, Les chauffetières, 61290 L’Hôme-Chamondot L’Hôme-Chamondot 61290 Saint-Maurice-lès-Charencey Orne Normandie 06 15 42 47 81 https://www.facebook.com/Briqueterie-des-Chauffeti%C3%A8res-256746928363549 [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 42 47 81 »}] Dernière briqueterie de l’Orne encore en activité datant de 1760. Fabrication et cuisson de briques artisanales Laurent Fontaine est la 4ème génération de la famille depuis 1890. L’association vous fera découvrir « comment naît une brique ». Bordure route nationale 12 entre la Ventrouze et la Poterie au perche

Comment naît une brique?

©Nathalie Fontaine