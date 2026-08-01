Informations pratiques

Montagnac

BARBECUE GÉANT MONTAGNAC

D32, Route de Gignac Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Participez à la 2ᵉ édition du Barbecue Géant au Domaine de la Conseillère ! Ambiance guinguette avec musique, vin, bière, restauration, crêpes et frites. Entrée libre, réservation conseillée.

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D32, Route de Gignac Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 6 95 20 52 79

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English :

Join us for the 2nd edition of the Giant Barbecue at the Domaine de la Conseillère! Enjoy a casual outdoor atmosphere with music, wine, beer, food, crêpes, and fries. Free admission; reservations recommended.

L’événement BARBECUE GÉANT MONTAGNAC Montagnac a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34