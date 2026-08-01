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AGENDA · Montagnac

BARBECUE GÉANT MONTAGNAC Montagnac

mercredi 19 août 2026 · Montagnac

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Adresse
D32, Route de Gignac
Ville
34530 Montagnac
Département
Hérault
Tarif

Montagnac

BARBECUE GÉANT MONTAGNAC

D32, Route de Gignac Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Participez à la 2ᵉ édition du Barbecue Géant au Domaine de la Conseillère ! Ambiance guinguette avec musique, vin, bière, restauration, crêpes et frites. Entrée libre, réservation conseillée.
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D32, Route de Gignac Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 6 95 20 52 79 

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English :

Join us for the 2nd edition of the Giant Barbecue at the Domaine de la Conseillère! Enjoy a casual outdoor atmosphere with music, wine, beer, food, crêpes, and fries. Free admission; reservations recommended.

L’événement BARBECUE GÉANT MONTAGNAC Montagnac a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34

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