BARBECUE GÉANT MONTAGNAC Montagnac
mercredi 19 août 2026 · Montagnac
Informations pratiques
Montagnac
BARBECUE GÉANT MONTAGNAC
D32, Route de Gignac Montagnac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Participez à la 2ᵉ édition du Barbecue Géant au Domaine de la Conseillère ! Ambiance guinguette avec musique, vin, bière, restauration, crêpes et frites. Entrée libre, réservation conseillée.
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D32, Route de Gignac Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 6 95 20 52 79
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English :
Join us for the 2nd edition of the Giant Barbecue at the Domaine de la Conseillère! Enjoy a casual outdoor atmosphere with music, wine, beer, food, crêpes, and fries. Free admission; reservations recommended.
L’événement BARBECUE GÉANT MONTAGNAC Montagnac a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34
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