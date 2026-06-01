BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon
BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon dimanche 14 juin 2026.
Val-du-Layon
BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE
3820 route des Hauts de Chaume Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 15:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Nous vous invitons à un barbecue party
Venez fêter dans le pars du Château avec la joie de nous retrouver pour partager les vins d’été du Château de Bellevue en toute simplicité.
Places limités
Inscriptions par téléphone ou mail .
3820 route des Hauts de Chaume Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 11 chateaubellevuetijou@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We invite you to a barbecue party
L’événement BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Val-du-Layon (Maine-et-Loire)
- CHORALE Lieu-dit La Coulee Verte Val-du-Layon 19 juin 2026