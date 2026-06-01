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BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon

BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 3820 route des Hauts de Chaume

Ville : 49750 Val-du-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 29 29 29

Val-du-Layon

BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE

3820 route des Hauts de Chaume Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Nous vous invitons à un barbecue party
Venez fêter dans le pars du Château avec la joie de nous retrouver pour partager les vins d’été du Château de Bellevue en toute simplicité.

Places limités
Inscriptions par téléphone ou mail   .

3820 route des Hauts de Chaume Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 11  chateaubellevuetijou@orange.fr

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English :

We invite you to a barbecue party

L’événement BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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