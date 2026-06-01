Val-du-Layon

BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE

3820 route des Hauts de Chaume Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Nous vous invitons à un barbecue party

Venez fêter dans le pars du Château avec la joie de nous retrouver pour partager les vins d’été du Château de Bellevue en toute simplicité.

Places limités

Inscriptions par téléphone ou mail .

3820 route des Hauts de Chaume Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 11 chateaubellevuetijou@orange.fr

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English :

We invite you to a barbecue party

L’événement BARBECUE PARTY AU CHÂTEAU DE BELLEVUE Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages