CHORALE Lieu-dit La Coulee Verte Val-du-Layon

Val-du-Layon

CHORALE

Lieu-dit La Coulee Verte La Genaiserie Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un soirée de musique plain de magique pour tous! Apporte vous piqnique et un bon humeur!

Un soirée au milieu du vignes sur le Coteaux du Layon,un soirée plain de La musique avec des soliste et orchestre Australien. Suivre les aventures de Marie d’Australie sur son voyage dans Les pays different. Le soirée commence a 19h00 avec harpiste de jazz, Diane Peter’s qui va chanter et jouer sur son harp electro-acoustic Le Big Bleue pendant 45 minutes. Vers 20H00 l’orchestre de 35 musicians et chanteuse (mezzo soprano) va chanter et jouer des musique popularise pour tous.il sera un soirée magique, plein de divertissement.il sera un food truck et du vins de La region. Venez en no fees avec famille et Ami’s. A tres bientot. .

Lieu-dit La Coulee Verte La Genaiserie Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 78 14 41

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English :

A magical evening of plain music for all! Bring a picnic and a good mood!

L’événement CHORALE Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages