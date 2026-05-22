Soirée Guinguette Les 100 ans du piano Domaine des Deux Vallées Val-du-Layon

Val-du-Layon

Soirée Guinguette Les 100 ans du piano

Domaine des Deux Vallées 3586 route des Hauts Chaume Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Soirée Guinguette Les 100 ans du piano

Depuis quelques années, notre piano à queue est l’attraction du domaine, et chaque année par la dégustation il continue de vivre à travers le temps.

Nous souhaitons, pour fêter ses 100 ans, lui faire retrouver sa fonction d’origine la musique.

Un accordeur de piano, deux artistes, du vin, des planches apéro et une jolie petite soirée guinguette organisée au Domaine des Deux vallées.

Pensez à réserver ! .

Domaine des Deux Vallées 3586 route des Hauts Chaume Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 24 contact@domaine2vallees.com

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English :

Soirée Guinguette 100 years of the piano

L’événement Soirée Guinguette Les 100 ans du piano Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages