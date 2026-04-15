Portes Ouvertes du Domaine Mosse Val-du-Layon
Portes Ouvertes du Domaine Mosse Val-du-Layon samedi 30 mai 2026.
Val-du-Layon
Portes Ouvertes du Domaine Mosse
La Bergerie Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Portes ouvertes du Domaine Mosse. Dégustation, artistes, bar et petite restauration.
Possibilités d’acheter du vin, de se faire tatouer, d’acheter des fleurs, des bougies. .
La Bergerie Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire mosse@domaine-mosse.com
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English :
Domaine Mosse open house. Tastings, artists, bar and snacks.
L’événement Portes Ouvertes du Domaine Mosse Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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