Val-du-Layon

Portes Ouvertes du Domaine Mosse

La Bergerie Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Portes ouvertes du Domaine Mosse. Dégustation, artistes, bar et petite restauration.

Possibilités d’acheter du vin, de se faire tatouer, d’acheter des fleurs, des bougies. .

La Bergerie Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire mosse@domaine-mosse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine Mosse open house. Tastings, artists, bar and snacks.

L’événement Portes Ouvertes du Domaine Mosse Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages