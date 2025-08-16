VILLAGES EN SCÈNE Kontact Puéril Péril Val-du-Layon

VILLAGES EN SCÈNE Kontact Puéril Péril Val-du-Layon dimanche 17 mai 2026.

Val-du-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-05-17 15:00:00

2026-05-17

Cirque

Six acrobates sans agrès ni filet recherchent public pour spectacle à hautes envolées. Attirance prononcée pour cirque défiant toute forme de gravité serait un plus apprécié.

Confiance indispensable et donc largement dispensée. Rencontres sincères autant que singulières à prévoir, misanthropes s’abstenir.

Le premier contact pouvant être intimidant, proposition de passer rapidement aux suivants pour apprécier en toute simplicité le plaisir d’une parenthèse de convivialité. Occasion rêvée de se révéler mais aucune obligation à tout partager.

Il y a des petites annonces qui font de fausses promesses et puis il y a des fausses annonces qui en tiendront de grandes… à voltiger sans péril, on chute sans gloire !

Tout public

Gratuit Durée 50 min

Repli en salle en cas de pluie

Lieu de rdv communiqué au printemps

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Val-du-Layon 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

