Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes Jeudi 30 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Rejoignez-nous pour une soirée barbecue chaleureuse et festive !

Envie de partager un moment convivial en plein air ?

Rejoignez-nous pour une soirée barbecue chaleureuse et festive !

De 18h à 21h30

Au Jardin du Bonheur

Chacun·e apporte ses grillades, chips, boissons ou autres petites choses à partager

Le centre social met à disposition :

• 2 barbecues

• du charbon

• des tables et des bancs

On vous attend nombreux·ses pour profiter ensemble d’une belle soirée d’été !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-30T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T21:30:00.000+02:00

1



Jardin du Bonheur 8 rue Albert Camus maurepas Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

