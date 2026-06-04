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Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes

Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes

Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Jardin du Bonheur

Adresse : 8 rue Albert Camus maurepas

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes Jeudi 30 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Rejoignez-nous pour une soirée barbecue chaleureuse et festive !

Envie de partager un moment convivial en plein air ?
Rejoignez-nous pour une soirée barbecue chaleureuse et festive !

De 18h à 21h30
Au Jardin du Bonheur

Chacun·e apporte ses grillades, chips, boissons ou autres petites choses à partager

Le centre social met à disposition :
• 2 barbecues
• du charbon
• des tables et des bancs

On vous attend nombreux·ses pour profiter ensemble d’une belle soirée d’été !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-30T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-30T21:30:00.000+02:00

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Jardin du Bonheur 8 rue Albert Camus maurepas Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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