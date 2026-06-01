Barbecue Salle des Fêtes Vandenesse
Barbecue Salle des Fêtes Vandenesse dimanche 28 juin 2026.
Vandenesse
Barbecue
Salle des Fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28 14:30:00
Date(s) :
2026-06-28
L’association Génération Mouvements vous propose un déjeuner Barbecue le dimanche 28 juin 2026 à 12h. Formule tout compris Apéritif, barbecue, fromage, dessert, café et boissons 10 € adhérents 18 € non-adhérents. Inscription avant le 20 juin. Contact 06 35 34 87 74 (Sonia). .
Salle des Fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 87 74
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English : Barbecue
L’événement Barbecue Vandenesse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Rives du Morvan