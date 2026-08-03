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BARiolé soirée musicale et poétique BARiolé Granville

dimanche 9 août 2026 · BARiolé · Granville

BARiolé soirée musicale et poétique BARiolé Granville

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
BARiolé
Adresse
26 Rue Saint-Sauveur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

BARiolé soirée musicale et poétique

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Il est aujourd’hui plus important que jamais de rappeler l’importance de la paix ! Les tristes anniversaires des bombes atomiques larguées il y a 81 ans sur Hiroshima et Nagasaki, qui y ont coûté la vie à tant de personnes, nous en donnent l’occasion !
En collaboration avec de nombreux acteurs de Granville.   .

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 

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English : BARiolé soirée musicale et poétique

L’événement BARiolé soirée musicale et poétique Granville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer

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