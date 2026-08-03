BARiolé soirée musicale et poétique BARiolé Granville
dimanche 9 août 2026 · BARiolé · Granville
Informations pratiques
Granville
BARiolé soirée musicale et poétique
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Il est aujourd’hui plus important que jamais de rappeler l’importance de la paix ! Les tristes anniversaires des bombes atomiques larguées il y a 81 ans sur Hiroshima et Nagasaki, qui y ont coûté la vie à tant de personnes, nous en donnent l’occasion !
En collaboration avec de nombreux acteurs de Granville. .
BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64
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English : BARiolé soirée musicale et poétique
L’événement BARiolé soirée musicale et poétique Granville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer
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