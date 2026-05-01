Montcy-Notre-Dame

Barionnette L’Heureux tour de Polichinelle

Les Cols de la Marine Montcy-Notre-Dame Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

35 minutes Marionnette à gainePolichinelle, figure emblématique du théâtre populaire napolitain, reprend vie sous la main experte de Philippe Saumont, l’un des rares marionnettistes français formé à Naples. Malgré une mobilité réduite, il revient, avec un spectacle drôle et clownesque où Polichinelle défie tout, même la mort, pour faire rire aux éclats petits et grands.Dès 5 ans.

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Les Cols de la Marine Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 72 50 contact@marionnette.com

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English :

35 minutes Girdle puppetPolichinelle, the emblematic figure of Neapolitan popular theater, comes to life again under the expert hand of Philippe Saumont, one of the few French puppeteers trained in Naples. Despite his reduced mobility, he returns with a funny, clownish show in which Polichinelle defies all odds, even death, to make young and old laugh out loud.From 5 years.

L’événement Barionnette L’Heureux tour de Polichinelle Montcy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-05-11 par Ardennes Tourisme