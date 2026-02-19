Barjac m’en chante Salle du Château Barjac

Barjac m’en chante

Salle du Château Le Château Barjac Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-25

Festival de chansons francophones: 35 concerts à découvrir pendant 6 jours.

.

Salle du Château Le Château Barjac 30430 Gard Occitanie contact@barjacmenchante.org

English : Barjac m’en chante

French-language song festival: 35 concerts to discover over 6 days.

L'événement Barjac m'en chante Barjac a été mis à jour le 2026-02-16