Barjac m'en chante Salle du Château Barjac samedi 25 juillet 2026.

Salle du Château Le Château Barjac Gard

Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-30

2026-07-25

Festival de chansons francophones: 35 concerts à découvrir pendant 6 jours.
Salle du Château Le Château Barjac 30430 Gard Occitanie   contact@barjacmenchante.org

English : Barjac m’en chante

French-language song festival: 35 concerts to discover over 6 days.

