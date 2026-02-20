Barmanes à emporter Bar K-VIN & BIERE Vitry-le-François
Barmanes à emporter
Bar K-VIN & BIERE 14 Rue Abraham de Moivre Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Seule en scène dans les bars avec des discours inédits issus de nombreuses paroles de femmes.
19h.Tout public
Cie Le Veilleur. Marion Bouquet.
Interventions satellites du spectacle Barmanes .
Seule en scène dans les bars avec des discours inédits issus de nombreuses paroles de femmes.
Bar K-VIN & BIERE 14 Rue Abraham de Moivre Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
English : Barmanes à emporter
A one-woman show in the bars, with original speeches drawn from a wide range of women’s voices.
19h.
