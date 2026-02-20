Barmanes à emporter Bar Le François 1er Vitry-le-François

Barmanes à emporter

Bar Le François 1er 2 Esplanade de Strabourg Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Seule en scène dans les bars avec des discours inédits issus de nombreuses paroles de femmes. 18h.Tout public

Cie Le Veilleur Marion Bouquet.

Interventions satellites du spectacle Barmanes .

Seule en scène dans les bars avec des discours inédits issus de nombreuses paroles de femmes. .

Bar Le François 1er 2 Esplanade de Strabourg Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

English : Barmanes à emporter

A one-woman show in the bars, with original speeches drawn from a wide range of women’s voices. 18h.

