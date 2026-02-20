Barmanes à emporter Bar Le François 1er Vitry-le-François
Barmanes à emporter vendredi 6 mars 2026.
Barmanes à emporter
Bar Le François 1er 2 Esplanade de Strabourg Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date et horaire :
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Seule en scène dans les bars avec des discours inédits issus de nombreuses paroles de femmes. 18h.Tout public
Cie Le Veilleur Marion Bouquet.
Interventions satellites du spectacle Barmanes .
Seule en scène dans les bars avec des discours inédits issus de nombreuses paroles de femmes.
English : Barmanes à emporter
A one-woman show in the bars, with original speeches drawn from a wide range of women’s voices. 18h.
